الأرصاد الجوية : فصل الصيف هذا العام سيكون أشد حرارة مقارنةً بالصيف الماضي

أوضح رئيس مركز التنبؤ بالأرصاد الجوية شادي جاويش أن درجات الحرارة في معظم مناطق سوريا ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية الأسبوع المقبل.

وقال جاويش إن هذا الارتفاع يُعتبر موجة حر لأننا ما زلنا في فصل الربيع حتى نهاية مايو، وتبعا لذلك ستتجاوز درجات الحرارة معدلها الطبيعي بأكثر من خمس درجات.

ففي دمشق، يبلغ المعدل الطبيعي لهذا الوقت من السنة 29 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل إلى 37 درجة، بينما ستكون أعلى بدرجتين أو أكثر في المناطق الشرقية والشمالية.

وأشار جاويش إلى أن هذه الموجة الحارة ستستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، ثم تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

وأضاف أن فصل الصيف، الذي يمتد لثلاثة أشهر (يونيو ويوليو وأغسطس)، سيكون هذا العام أشد حرارة مقارنة بالصيف الماضي، بسبب ارتفاع درجات حرارة الأرض بشكل عام، خاصة في شهر يوليو.

وأوضح أن درجات الحرارة خلال الشتاء في سوريا لم تكن أدنى من معدلاتها بل كانت عند المعدل أو أعلى بقليل، مما يشير إلى أن الصيف سيكون أكثر حرارة.

وأكد جاويش أنه من المتوقع حدوث موجات حر في فصل الربيع، لكنها لن تستمر لفترات طويلة.

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