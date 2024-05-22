أسعار البوظة في سورية مرتبطة بإرتفاع سعر الذهب

قال رئيس "جمعية الحلويات والبوظة في دمشق" «بسام قلعجي»، إن أسعار البوظة مرتبطة بارتفاع سعر غرام الذهب، لأن جميع المواد الداخلة بصناعتها أجنبية، ومنها حليب “البودرة” الذي يصل سعر الكيلو منه إلى 35 ألف كامل الدسم، ومنزوع الدسم 18 ألف، وكيلو المنكهات يتراوح ما بين 15-250 ألف، وذلك بحسب الكثافة وبلد المنشأ.

وذكر أن سعر كيلو بوظة القشطة والفستق، 80-100 ألف، والسادة 35 ألف، أمّا طابة البوظة 3500-5000، والقمع 5000-7000 ليرة.



وأضاف أن عدد الحرفيين الذي يصنعون البوظة من مواد طبيعية يعدون على الأصابع، وليس 100%، حيث تتم معاونتها بمنكهات.

وبالحديث عن الربط الإلكتروني مع محال البوظة، أكد قلعجي لموقع كيو ستريت، أنه غير منطقي، خصوصاً أن الحرفي لم يكمل دراسته الابتدائية، لذلك من الصعب عليه التعامل مع تقنيات الربط، وفي حال توظيف شخص من أجل تنظيم الضريبة سيطالب بأرقام فلكية تصل إلى أكثر من 3 مليون ليرة، مما يزيد من مصاريف الحرفيين، مبيّناً أن ضريبة المالية على المبيع 10%.

وطالب المالية بإرسال موظفين إلى كل محل للتعامل مع الربط بذات الدخل الشهري الذي تعطيه الوزارة لموظفيها المحدد بـ 350 ألف ليرة، مضيفا: المالية تعتبر أن البائع أو الحرفي "حرامي" ولا تنظر له على أنه "رجل شريف"، ووزارة التموين تجعل الحرفي يمشي ويتحدث مع نفسه، فهي في وادٍ والحرفيين بوادٍ آخر.