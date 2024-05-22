الجمارك السورية تضبط 800 ألف حبة كبتاغون قادمة من لبنان!

كشف مدير في الجمارك السورية عن ضبط 146 كغ من المخدرات على شكل 800 ألف حبة كبتاغون.

وأوضحت ضابطة القلمون الجمركية، أنه تم العثور على هذه الكمية في شاحنة معدة لنقل الخضار كانت قادمة من الحدود اللبنانية باتجاه مدينة يبرود حيث كانت حبوب الكبتاغون معبأة ضمن 12 كيساً (شوال) زنة كل شوال نحو 15 كغ.

وأضاف حسب الإفادات الأولية فإن هذه الكميات من (الكبتاغون) تتجه لبعض مستودعات التجميع والتخزين المؤقت ثم يتم شحنها نحو مناطق الغوطة الشرقية في ريف دمشق حيث تكثر مشاغل تعبئة وتغليف الخضار والفواكه المعدة للتصدير.

وأكدت المصادر إحالة الأشخاص الذين تم ضبطهم في القضية والكميات المصادرة من مادة (الكبتاغون) إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وإجراء التحاليل اللازمة.

الوطن