خطف شابة من ريف صافيتا

تم اختطاف شابة من ريف صافيتا، حيث هدد الخاطفون بقتلها وبيع أعضائها إذا لم يسدد أهلها فدية قدرها 60 ألف دولار.

وأكدت عائلة الشابة كريستينا إبراهيم حسن من قرية بيت المرج بريف صافيتا أن ابنتهم تعرضت للاختطاف منذ عشرة أيام، وأن الخاطفين طلبوا منهم مبلغ الفدية مقابل إطلاق سراحها.

ناشد الأهل الجهات الأمنية للمساعدة في تحرير ابنتهم من أيدي الخاطفين، مؤكدين أن الخاطفين يعذبونها بطرق وحشية، ويرسلون لهم صوراً توثق هذا التعذيب، مما يسبب لهم ضغطاً مادياً ونفسياً.

وأوضحت شقيقة الشابة المخطوفة لصحيفة “الوطن” أن كريستينا، البالغة من العمر 21 سنة، غير متزوجة وتعمل في صالون تجميل.

سافرت إلى دمشق قبل عشرة أيام لجلب بعض المواد، ومنذ ذلك الوقت فقدت الأسرة الاتصال بها.

وأضافت أن الخاطفين اتصلوا بهم من منطقة بريف حمص وطالبوا بالفدية. وأبلغت العائلة الشرطة التي تتابع التحقيقات في الحادثة.