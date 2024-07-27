إيطاليا ستعيد افتتاح سفارتها في سوريا

قررت إيطاليا أمس الجمعة إعادة تعيين سفير لها في سوريا، لتصبح أول دولة من مجموعة السبع تعيد فتح بعثتها الدبلوماسية في دمشق.

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن روما قد عيّنت سفيراً في سوريا “لتسليط الضوء” عليها، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وأوضح تاياني أن ستيفانو رافانيان، الذي يشغل حالياً منصب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية لشؤون سوريا، سيكون السفير الجديد ومن المتوقع أن يتولى منصبه قريباً.

وأشارت إيطاليا وسبع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في رسالة أُرسلت الأسبوع الماضي إلى رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى ضرورة إعادة النظر في التعامل مع سوريا بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب.

ودعت هذه الدول إلى المزيد من التفاعل مع الرئيس بشار الأسد لتعزيز “النفوذ السياسي”.

ووقعت على الرسالة النمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا، معربين عن أسفهم للوضع الإنساني في البلاد.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أن بوريل كلّف خدمة العمل الخارجي الأوروبي بدراسة الإجراءات الممكنة، مضيفاً أن تعيين السفير الجديد يتماشى مع أهداف الرسالة لتسليط الضوء على سوريا.

يذكر أن إيطاليا قد استدعت جميع موظفيها من سفارتها في دمشق في عام 2012 وعلقت النشاط الدبلوماسي هناك.

حالياً، توجد ست سفارات للاتحاد الأوروبي مفتوحة في دمشق، وهي رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص وجمهورية التشيك وهنغاريا.

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