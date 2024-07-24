شاب شهم ينقذ طفلة من الغرق على شاطئ بانياس ويفارق الحياة

24-07-2024

شاب شهم ينقذ طفلة من الغرق على شاطئ بانياس ويفارق الحياة

توفي الشاب محمود أحمد العقيبة غرقاً على شاطئ مدينة بانياس  بعد إنقاذه طفلة من الغرق على الشاطئ جنوب نادي مصفاة بانياس ظهر اليوم.

وذكر  مصدر أهلي أن شهامة الشاب الوحيد لأهله دفعته لإنقاذ الطفلة عندما رآها تغرق في مياه البحر، وبعد أن أنقذها من الغرق ووضعها على إحدى الصخور غرق في المياه من دون أن يتمكن من النجاة.

وذكر الدكتور عماد بشور مدير عام الهيئة العامة لمستشفى الشهيد إياد إبراهيم في بانياس أن الشاب الشهم ذا الـ 32 ربيعاً توفي غرقاً أثناء محاولته إنقاذ الطفلة وأنه وصل متوفياً إلى المشفى، متوقعاً أنه لا يجيد السباحة.
 
الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...