شاب شهم ينقذ طفلة من الغرق على شاطئ بانياس ويفارق الحياة

توفي الشاب محمود أحمد العقيبة غرقاً على شاطئ مدينة بانياس بعد إنقاذه طفلة من الغرق على الشاطئ جنوب نادي مصفاة بانياس ظهر اليوم.

وذكر مصدر أهلي أن شهامة الشاب الوحيد لأهله دفعته لإنقاذ الطفلة عندما رآها تغرق في مياه البحر، وبعد أن أنقذها من الغرق ووضعها على إحدى الصخور غرق في المياه من دون أن يتمكن من النجاة.

وذكر الدكتور عماد بشور مدير عام الهيئة العامة لمستشفى الشهيد إياد إبراهيم في بانياس أن الشاب الشهم ذا الـ 32 ربيعاً توفي غرقاً أثناء محاولته إنقاذ الطفلة وأنه وصل متوفياً إلى المشفى، متوقعاً أنه لا يجيد السباحة.



الوطن