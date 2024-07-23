اللاذقية.. إنقاذ سيدة حاصرتها النيران في منزلها

تمكن فوج إطفاء اللاذقية من إنقاذ سيدة في الخمسينيات من عمرها بعد أن حاصرتها النيران في منزلها بالطابق الثاني بالقرب من مشفى العثمان الجراحي في مدينة اللاذقية.

وأوضح قائد الفوج المقدم مهند جعفر أن سرعة الوصول والاستجابة الفورية مكنت فوج الإطفاء من التعامل مع الحريق باستخدام سيارتين إطفاء، والسيطرة عليه.

وأضاف أنه تم إخراج السيدة من المنزل بعد تعرضها لاستنشاق الدخان، وتقديم الأوكسجين لها كإجراء إسعافي، قبل نقلها إلى المستشفى. وأكد جعفر أن حالتها الصحية الآن جيدة، وأن الأضرار الناتجة عن الحريق اقتصرت على الأضرار المادية.

وأشار جعفر إلى أن فوج الإطفاء أخمد خلال اليومين الماضيين سبعة حرائق، أُصيب خلالها شخص واحد بحروق بسيطة، بينما اقتصرت الأضرار في بقية الحرائق على الخسائر المادية.

وذكر أن أحد الحرائق اندلع في مطعم للوجبات السريعة في حي الصليبة، حيث تم إنقاذ عامل في الخمسينيات من عمره تعرض للاختناق وحروق بسيطة، ونُقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تجدر الإشارة إلى أن فصل الصيف يشهد تزايداً كبيراً في الحرائق لأسباب متنوعة، مثل الحرائق المنزلية الناتجة عن ماس كهربائي أو مواد نفطية، والحرائق الزراعية الناتجة عن “التحريق الزراعي” لتنظيف الأراضي الزراعية من الأعشاب أو حرق المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى الحرائق الناتجة عن الإهمال، كرمي أعقاب السجائر وعدم إخماد مصادر النار من قبل زوار الغابات.