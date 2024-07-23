مقـتل شخصين وإصابة اثنين من عائلة واحدة !

تمكن فرع الأمن الجنائي في حمص من كشف ملابسات جريمة قتل حصلت في مزرعة بقرية (زيدل) بحمص وأدت لمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين من عائلة واحدة، حيث تم إلقاء القبض على الفاعل وهي المدعوة (تواصيف . خ) ومصادرة السـلاح المستخدم بالجريمة و/ 84 / حبة كبتاغون مخدرة

وبالتحقيق مع المقبوض عليها اعترفت بإقدامها على إطـلاق النـار على المذكورين دون قصد حيث شاهدت بنـدقية حربية مخبأة ضمن الفراش بأحد غرف المزرعة وقامت بحملها وطلبت من شقيقتها (آيات) تصويرها وأثناء حملها البنـدقية ضغطت على الزناد فخرجت عدة طلـ.قات ولم تستطع السيطرة عليها وأصابت كل من والدتها (خالدية) وشقيقتها (آيات) وخالتها (هناء) وابن خالتها (علي) حيث تـ.وفيت والدتها وخالتها.

تم مصادرة أداة الجريمة وبندقية أخرى عثر عليها في غرفة ناطور المزرعة المتواري كما تبين أن الحبوب المخدرة عائدة له.

مازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتواري المذكور، وسيتم تقديم المقبوض عليها مع المصادرات إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية