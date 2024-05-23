مرض قاتل ينتشر في اليابان بسرعة قياسية

أفادت وسائل إعلام يابانية الأربعاء22/5/2024 بأن البلاد تسجل رقماً قياسياً في عدد حالات الإصابة بالعقدية الانحلالية، وهي عدوى بكتيرية يمكن أن تسبب في الحالات الشديدة موت الأنسجة في الذراعين والساقين، مما قد يؤدي إلى الوفاة.

ووفقاً لتقرير نشرته قناة NHK التلفزيونية اليابانية، استناداً إلى بيانات المعهد الوطني للأمراض المعدية، تم تسجيل 801 حالة إصابة بالعقدية الانحلالية منذ بداية العام الجاري وحتى الخامس من مايو/أيار، وهو زيادة بمقدار 2.76 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه خلال عام 2023، تم تسجيل 941 حالة إصابة بهذا المرض، وهو العدد الأعلى منذ بدء انتشار المرض.

يُعزى المرض عادةً إلى المكورات العقدية الانحلالية من المجموعة A، إلا أن أسباب الزيادة في عدد الإصابات لم تُحدد بعد بدقة.

وذكر الخبراء أن هناك عوامل محتملة قد تسهم في هذه الزيادة، مثل زيادة عدد حالات التهاب البلعوم الناجم عن نفس أنواع البكتيريا بعد تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا، مشيرين إلى أن الكثير من الأشخاص يحملون هذه البكتيريا دون أعراض.

ومع ذلك، إذا دخلت البكتيريا الجسم عبر جرح، فقد يؤدي ذلك إلى مسار حاد وسريع للمرض وفقاً لسبوتنيك عربية.

أكد الخبراء على أهمية اتخاذ تدابير مكافحة العدوى، مثل غسل اليدين والتطهير، لتجنب انتشار البكتيريا. ونقلت القناة عن كيوشي تانيغوتشي، مدير مستشفى محافظة مي الوطني، قوله إنه من الضروري الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.