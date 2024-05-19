مروحية تقل الرئيس الإيراني وعدداً من المسؤولين الإيرانيين تتعرض لحادث هبوط اضطراري

تعرضت مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووفداً مرافقاً له لحادث “هبوط اضطراري” في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.



وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز ومرافقين آخرين.



وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “إرنا”، فإن فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث وبدأت عملية البحث، ولكن الضباب الكثيف والظروف الجوية الصعبة السائدة تؤثر في مهمة فرق الإنقاذ وتجعل عملهم صعباً.



وبينت الوكالة الإيرانية أنه تم إرسال 20 فريق إنقاذ إلى المنطقة، ولكن بسبب الظروف الجوية غير المواتية ستستغرق عملية البحث والإنقاذ بعض الوقت، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تفاصيل أخرى.



وبحسب وكالة “إرنا”، سافر الرئيس الإيراني إلى محافظة أذربيجان الشرقية صباح اليوم لافتتاح سد مشترك على نهر آراس الحدودي.