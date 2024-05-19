 رفع مرتقب لـ جمارك الهواتف المحمولة

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريدد في سورية تعتزم إدخال تعديلات جديدة على رسوم جمركة الهواتف المحمولة في الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت المصادر أن الهيئة ستقوم برفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة قريباً، كما ستعيد السماح بتشغيل الخطوط الخليوية على الهواتف غير المصرح عنها لفترة مؤقتة.

وتهدف هذه الخطوة إلى منح المواطنين الوقت الكافي لتسجيل أجهزتهم في الشبكات السورية وفق الرسوم الجديدة.

وأكدت المصادر أن هذه التعديلات الجديدة في لوائح أسعار التصريح تأتي في سياق التغييرات التي طرأت على الرسوم نتيجة مرسوم سابق، والذي شمل تعديلات على رسوم الإنفاق الاستهلاكي لعدد من المنتجات المستوردة، بما في ذلك الهواتف المحمولة.

وأشارت المصادر إلى أن الزيادة الجديدة في رسوم الجمركة ستتراوح بين 7 و10 في المئة من الرسوم السابقة، وهي نفس النسبة التي ارتفعت بها منذ بضعة أشهر.

ومنذ بداية عام 2023، تكون الهيئة قد رفعت رسوم التصريح عن أجهزة الهواتف المحمولة ثلاث مرات بشكل غير رسمي، مما يجعل رسوم التصريح تتجاوز 60% من سعر الجهاز لدى الشركة المصنعة.

وكالات