البحرية اللبنانية تنقذ 24 سوريا في زورق صيد طاردته قبرص

أنقذت عناصر البحرية في الجيش اللبناني 24 سورياً كانوا على متن زورق صيد بعد مطاردتهم من قبل خفر السواحل القبرصي ومنعهم من دخول المياه الإقليمية.

وذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية أن الزورق السوري قد أبحر باتجاه قبرص من أحد الشواطئ السورية قبل عدة أيام.

وبعد مطاردتهم من قبل خفر السواحل القبرصية، وصل الزورق صباح اليوم إلى قبالة الشاطئ العكاري، حيث قامت البحرية اللبنانية بتسليم الركاب للسلطات السورية عند مصب النهر الكبير في منطقة العريضة الحدودية.

وكانت سوريا قد استقبلت دفعتين جديدتين من النازحين السوريين من لبنان عبر معبري “الزمراني” في ريف دمشق و”جوسية” في ريف حمص يوم الثلاثاء الماضي.

وتهدف هذه العودة إلى تسوية أوضاع المطلوبين أمنياً بعد استقرارهم في مناطقهم الجديدة داخل البلاد.

شارك في استقبال اللاجئين العائدين مندوبو مركز المصالحة الروسي، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية والاجتماعية لهم، بالإضافة إلى تجهيز برنامج تعليمي للأطفال الذين انقطعوا عن التعليم خلال فترة نزوحهم.

وقالت الدكتورة آلاء الشيخ، عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، إن عدد الواصلين عبر معبر الزمراني في ريف المحافظة الشمالي بلغ 330 شخصاً و20 شاحنة محملة بأمتعتهم الشخصية.

وأضافت في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” أن العائدين سيتم نقلهم إلى مركز التنمية الريفية في منطقة يبرود، الذي تم تجهيزه بكافة المستلزمات الأساسية للإقامة المؤقتة ريثما يعودون إلى مناطقهم لممارسة حياتهم الطبيعية.