من سليماني إلى رئيسي : هذه قصة خواتم القادة في إيران

أثارت وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته شمال غربي إيران، وما أعقبه من نشر لقطات تظهر لحظات العثور على خاتمه، اهتماماً كبيراً حول الخواتم التي يرتديها القادة الإيرانيون ورموزها.

ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، فإن رئيسي توفي مع وزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما أثناء عودتهم من افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان.

انتشر مقطع فيديو يظهر الخاتم المحترق بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ الناس يتساءلون حول ما إذا كان الخاتم يعود فعلاً لرئيسي أم لأحد المسؤولين المرافقين له.

بغض النظر عن صحة ذلك، سلطت هذه الحادثة الضوء على أهمية الخواتم التي يرتديها قادة إيران في المناسبات المختلفة.

بدأت قصة هذه الخواتم تلفت الانتباه بشكل كبير عقب اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، في غارة جوية بالعاصمة العراقية بغداد عام 2020.

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ليد يُعتقد أنها لسليماني يظهر فيها خاتم من العقيق اليماني، وهو خاتم كان يُرى بوضوح في العديد من صوره أثناء الصلاة أو الخطب أو الجولات العسكرية.

أما عن دلالات هذه الخواتم، فقد ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن ارتداء الرجال لخواتم الفضة والأحجار الكريمة هو عادة متوارثة لدى الشيعة، تعكس إيمان الشخص الذي يرتديها.

الأحجار المستخدمة تتنوع بين الفيروز والحديد الصيني والدر النجفي والعقيق والياقوت والزمرد، حسبما أفاد خبير الأحجار الكريمة محمد باقر عودة.

في السياق الديني، يوضح الأستاذ في الحوزة العلمية بكربلاء، حسن بلوشي، أن التزين بالخواتم هو من التراث الديني الشيعي الذي يحث على ارتداء الخواتم المصنوعة من العقيق وغيره من الأحجار الكريمة.

ويشير إلى أن لهذا التراث جانباً تاريخياً يعود إلى عهد الدولة الأموية، حيث صنع الشيعة خواتم من قيود أحد قادتهم التاريخيين.

أخيراً، يحث المذهب الشيعي على ارتداء الخواتم، خصوصاً المصنوعة من العقيق أو الفيروز، حيث يُعتقد أن لكل نوع من الأحجار صفات معينة مثل الشجاعة أو البركة، وقد يجلب الحظ أو النحس لصاحبه، بحسب “بي بي سي”.



عربي 21

