الخارجية السورية تحدد رسوم جواز السفر المقيمين خارج سوريا

حددت وزارة الخارجية الرسوم القنصلية الجديدة لمنح وتجديد جوازات السفر للسوريين المقيمين خارج سوريا.

وأوضحت الوزارة وفق بيان تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، دون ورود أنباء من وسائل رسمية، "أن رسوم تجديد أو الحصول على جواز السفر المستعجل، مبلغا قدره 800 دولار أميركي".

وحددت الوزارة رسوم تجديد أو الحصول على جواز السفر ضمن نظام الدور 300 دولار أميركي، وستكون هذه الزيادة سارية المفعول فورا وستطبق على جميع السوريين خارج البلاد، كما حددت رسوم أخرى للذين يفقدون أو يتلفون جوازات سفرهم، حيث سيتعين عليهم دفع غرامة 50 دولارا أو ما يعادلها باليورو.