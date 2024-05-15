ميقاتي يعرض الإجراءات المتخذة لحل مسألة النزوح السوري في لبنان

أكد رئيس الحكومة المؤقتة في لبنان، نجيب ميقاتي، ضرورة التوافق الشامل بين اللبنانيين لحل مشكلة النازحين السوريين، مشيراً إلى أن المساعدة الأوروبية المعلن عنها ليست مشروطة.

خلال كلمته في جلسة لمجلس النواب، أوضح ميقاتي أن “المساعدة الأوروبية المعلن عنها هي مجرد تأكيد للمساعدات المستمرة التي تقدمها المفوضية الأوروبية للبنان منذ فترة”، مؤكداً أنها “غير مرتبطة بأي شروط مسبقة أو لاحقة، ولم يتم توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأنها”.

وأشار إلى أن “التوجه الرئيسي للمساعدة هو تشجيع النازحين السوريين على العودة إلى بلادهم، وليس البقاء في لبنان، حيث أصبح الجزء الأكبر من سوريا آمنًا للعودة”، محذراً من أن “استمرار الأزمة في لبنان سيتسبب في تفاقمها وتأثيرها على أوروبا، وقد تتحول إلى أزمة إقليمية ودولية”.

وبخصوص الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكلة النازحين السوريين، أوضح ميقاتي:

زيادة تطبيق القانون على الأراضي اللبنانية لترحيل الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير شرعي.

تعزيز الجهود الأمنية على الحدود اللبنانية-السورية لمنع التسلل والتهريب.

إجراء مسح شامل للسوريين في النطاق البلدي واتخاذ إجراءات بحق المحال التي يديرها سوريون بدون تراخيص.

تشدد في تطبيق القانون بشأن العمالة الأجنبية ووقف المحاولات لتشريعها بشكل غير قانوني.

مكافحة تهريب الأشخاص والملاحقة القانونية للمتورطين.

زيادة الجهود الدبلوماسية لشرح خطورة مشكلة النزوح السوري.

وبالنسبة لقرار الهجرة الموسمية الذي شمل لبنان، أوضح ميقاتي أنه لا يتعلق بمشكلة النازحين السوريين، بل هو عرض لفرص عمل موسمية في الخارج، وأنه يتوقع أن تكون هذه الهجرة شرعية للذين يستوفون الشروط ولفترة محددة فقط وفقاً لروسيا اليوم.

وختم ميقاتي بالتأكيد على أهمية التصدي للمشكلات الأساسية التي تواجه البلاد بموقف وطني موحد، بما في ذلك شغور الرئاسة والإصلاحات الاقتصادية.