اسرائيل: دفاعات أمريكا الجوية فاشلة..لم تتصدَّ لصواريخ إيران ليلة الهجوم!

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي في 1 مايو/أيار 2024 أن الدفاعات الجوية الأمريكية لم تنجح بشكل كبير في اعتراض الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران على إسرائيل في منتصف أبريل/نيسان.

وقالت الإذاعة إن “الأنظمة الأمريكية التي تعمل ضد الصواريخ الباليستية الإيرانية خلال الهجوم على إسرائيل فشلت إلى حد كبير”، مشيرةً إلى أن من أصل 8 صواريخ أطلقت من البحر، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط صاروخين فقط.

ولم تكشف إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر هذه المعلومات، ولم تشر إلى ما حدث للصواريخ التي فشلت الدفاعات في اعتراضها. ومع ذلك، اعترفت تل أبيب لاحقًا بأن قاعدة للجيش الإسرائيلي تعرضت لإصابة خلال الهجوم الإيراني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي: “أطلقت إيران العشرات من صواريخ أرض-أرض باتجاه إسرائيل، وتم اعتراض غالبية الصواريخ خارج حدودنا بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، لكن بعض الصواريخ سقطت في أراضينا، وأُصيبت قاعدة جيش الدفاع في الجنوب، ما تسبب بأضرار طفيفة في البنية التحتية”.

وأضاف هاغاري أن القوات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراض أكثر من 10 صواريخ كروز وعدد كبير من الطائرات المسيرة خارج الحدود، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق أكثر من 200 تهديد من الصواريخ أو الطائرات المسيرة.

كما ذكر مسؤول أمريكي كبير أن 9 صواريخ إيرانية على الأقل اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابة قاعدتين جويتين إسرائيليتين، ولكن دون وقوع أضرار كبيرة.

وقال المسؤول إن خمسة صواريخ أصابت قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب، ما أدى إلى إتلاف طائرة نقل من طراز سي-130 ومدرج غير مستخدم وبعض منشآت التخزين الفارغة. أما الأربعة صواريخ الأخرى، فقد أصابت قاعدة النقب الجوية دون تسجيل أضرار كبيرة.

في 13 أبريل/نيسان 2024، شنت إيران هجومها المباشر الأول على إسرائيل، حيث أطلقت صواريخ باليستية ومسيرات من أراضيها ردًا على استهداف إسرائيل لقنصليتها في دمشق، والذي أسفر عن مقتل عدد من أفراد الحرس الثوري الإيراني.

ومع ذلك، أكدت إسرائيل والولايات المتحدة في ذلك الوقت أنهما اعترضتا معظم الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

وفي الأيام التالية للهجوم، أعلنت إيران أن طائرات مسيرة أسقطت في سماء أصفهان وسط البلاد، مما زاد من تصعيد التوترات بين إيران وإسرائيل.