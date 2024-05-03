صمت رسمي تركي على ترحيل 16 ألف سوري في شهر

أوقفت الحكومة التركية منح الجنسية الاستثنائية للسوريين وشددت شروط تجديد الإقامات السياحية، على خلفية هجوم شديد من المعارضة على سياسة الرئيس رجب طيب إردوغان في هذا الشأن.

وجاء ذلك وسط تكتم رسمي بخصوص تقارير تفيد بترحيل ما يقارب 16 ألف سوري من تركيا خلال شهر واحد.

وقالت مصادر إدارية في المعابر الحدودية بين تركيا وشمال سوريا، وهي باب الهوى وباب السلامة وجرابلس وتل أبيض، إنه تم ترحيل نحو 16 ألف سوري خلال شهر أبريل فقط.

وتزامنت هذه الأنباء مع تأكيد ناشطين سوريين عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الحكومة التركية جمدت منذ عدة أشهر ملفات السوريين الذين كانوا في مراحل الحصول على الجنسية التركية، دون تقديم تفسير واضح.

وأورد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن السلطات التركية طردت 50 لاجئًا سوريًا “بأسلوب غير إنساني” من داخل حدودها، معظمهم من حاملي بطاقات الحماية المؤقتة (كيملك)، عبر معبر باب السلامة في ريف أعزاز شمال حلب.