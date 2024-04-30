قطر من الداخل: كيف تجري الأمور خلف الكواليس؟

زفيكا كلين:

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‏لم يدرك عدد غير قليل من الإسرائيليين سبب اهتمامي بزيارة العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مقابلات ومحادثات متعمقة مع قادة هذا البلد الإسلامي الصغير ولكن القوي.

‏تظهر أبحاث الرأي العام أن الإسرائيليين لديهم مفهومان رئيسيان عن قطر: الأول: يستضيف القطريون قادة حماس في الدوحة والثاني: يرسلون حقائب نقدية إلى غزة.

‏تشتهر هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط بكرة القدم بعد فوزها بإستضافة اول كأس عالم في العالم العربي على الإطلاق، كما اكتسبوا سمعة كوسطاء في بعض الصراعات الأكثر تحديا في جميع أنحاء العالم ولقدرتهم على إعادة الرهائن إلى اوطانهم: الأمريكيون المحتجزون في فنزويلا وإيران وكوريا الشمالية، وإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم القوات الروسية.

‏ولكن على الرغم من أفعالهم ومواردهم الهائلة، لم يفهم العالم قصتهم بشكل صحيح، ومع ذلك، فإن سرد هذه القصة ليس من شأني.

‏بصفتي صحفيا إسرائيليا، أردت أن أعرف بالضبط كيف يعتزمون مساعدتنا في استعادة جميع الرهائن ال 134 المتبقين، وأردت أن أفهم لماذا يستضيفون حماس ويمولون الجماعة الإرهابية في غزة، كما كان يسأل العديد من زملائي وأصدقائي.

‏قطر حاسمة لأمن إسرائيل ووجودها

‏قبل الذهاب في هذه الرحلة إلى بلد ليس لإسرائيل علاقات رسمية معه، استشرت العديد من الدبلوماسيين الأجانب والمسؤولين الإسرائيليين الذين لديهم فهم أعمق للمنطقة.

‏قال لي مصدر دبلوماسي أمريكي كبير بينما كان لا يزال في إسرائيل: "إنهم أحد الأخيار"، وقال: "لا يوجد سوى عدد قليل من البلدان في العالم التي تعتبرها الولايات المتحدة حليفها الحقيقي، مع إيمان بنسبة 100٪: قطر هي واحدة منهم" وقال: "لقطر دور حاسم لأمن إسرائيل ووجودها" مضيفًا "لن تتمكن إسرائيل من البقاء على قيد الحياة دون التعاون مع قطر".

‏حاول كبار قادة الحكومة ورجال الأعمال القطريين خلال ما يقرب من ثلاثة أيام كاملة في الدوحة، شرح سبب كونهم في الواقع "الرجال الطيبين".

‏تكشف المحادثات مع كبار المسؤولين القطريين في قلب الدوحة، عن وجهة نظر متعددة الأوجه لدور بلدهم في المنطقة، متباينة بشكل ملحوظ عن التصور الخارجي الحاسم عنهم في كثير من الأحيان.

‏إنهم يصفون قطر بأنها ليست مجرد لاعب آخر في سياسة الشرق الأوسط ولكنها مساعد استباقي للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي.

‏قطر وإسرائيل متشابهتان جدا

‏بعد ساعات فقط من الهبوط في الدوحة، أجريت محادثة لمدة ثلاث ساعات بعد غروب الشمس مع مسؤول كبير في موقع تخييم عائلي في الصحراء، على بعد حوالي 40 دقيقة بالسيارة من العاصمة.

‏من الصعب شرح هذه الخلفية بالكلمات، ومع ذلك، فإنه يشبه موقع الأفلام أكثر من كونه ملاذا صحراويا.

‏في إحدى الخيام الكبيرة حيث كان الضيوف الآخرون ينتظرون، عرضت علي العديد من المشروبات الساخنة والطعام.. هناك حمامات ومنطقة لتناول الطعام وملعب للكرة الطائرة للأطفال والعديد من الخيام الصغيرة الأخرى.

‏تحدثنا عن إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية ومستقبل الشرق الأوسط، وقد اندهشت من معرفة الرجل بإسرائيل والمعارف الشخصية مع رؤساء الوكالات الأمنية السابقين في إسرائيل وقال المصدر: "قطر وإسرائيل متشابهتان للغاية" مضيفًا "تتعرض إسرائيل لتهديد فوري، ونحن كذلك، وكلانا دولة صغيرة ذات موارد كبيرة ومنطقة معقدة".

‏أوضح جميع كبار المسؤولين القطريين الذين تحدثوا مع صحيفة جيروزاليم بوست أنه نظرا لعدم وجود علاقات رسمية بين البلدين، تعمل قطر بشكل استراتيجي من خلال إنشاء وتأمين علاقات وثيقة مع رؤساء جميع منظمات ومؤسسات الاستخبارات الإسرائيلية ذات الصلة، والامتناع عن الاقتراب من شخصياتها المنتخبة سياسيا.

‏أثناء مشاهدة مباراة كرة قدم على شاشة بلازما كبيرة في خيمته الجميلة، أوضح المسؤول الكبير أن قطر أكثر فائدة لإسرائيل في هذا الوقت من خلال عدم تطبيع علاقاتها مع الدولة اليهودية، وأوضح أنه من خلال العلاقات مع جميع اللاعبين في الشرق الأوسط والاستثمار المالي في العديد منهم، يمكنهم استخدام نفوذهم لتعزيز صفقة الرهائن وغيرها من القضايا الأساسية قيد المناقشة.

‏تتصور البلاد نفسها كوسيط، وتساهم بنشاط في جهود السلام العالمية والإقليمية.

‏يتناقض هذا التصور الذاتي بشكل حاد مع التشكيك والشك الذي غالبا ما يلون وجهات النظر الدولية بشأن افعال الدوحة في الشرق الأوسط.

‏قطر بلد رائع ومبانيها حديثة ومصممة حتى أصغر التفاصيل ووسائل النقل العام الممتازة والشوارع المنظمة والطرق السريعة ومواقف السيارات تجعلها ملائمة للناس من جميع الخلفيات.

‏وعلى الرغم من أنني ارتديت كيباه (غطاء راس ديني) في كل اجتماع، إلا أنني امتنعت عن القيام بذلك في الخارج، ولكن هذا كان قراري.

‏في اليوم التالي، سمح لي بدخول مقر الحكومة في الدوحة، في منطقة محظورة والتقيت بمسؤول أمني كبير داخل الحكومة القطرية، يشارك أيضا في مفاوضات الرهائن ووقف إطلاق النار.

‏أكد لنا أنه على الرغم من رفض حماس قبول الصفقة الحالية، إلا أن "الكرة تدور"، وأن الأمريكيين أوضحوا لحماس أنه على الرغم من امتناعها عن استخدام حق النقض ضد اقتراح ضد إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلا أنها "مهتمة بصفقة فورية من شأنها إطلاق سراح جميع الرهائن وكذلك وقف إطلاق النار".

دور قطر في استقرار الشرق الأوسط



‏كرر العديد من المسؤولين القطريين الذين التقيت بهم الشعار التالي: "دور قطر مهم لاستقرار إسرائيل والمنطقة".

‏جاءت الإجابات الدقيقة أيضًا عندما سُئلوا عما إذا كان هذا هو الحال ولماذا لم يطبعوا علاقاتهم مع إسرائيل "لدينا علاقة استراتيجية قوية واضحة من خلال التنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنية؛ وليس مع التطبيع، لأننا أكثر قيمة لإسرائيل بهذه الطريقة”.

‏إسرائيل طلبت دعما إنسانيا لغزة

‏وخلال مقابلة أخرى استمرت ثلاث ساعات، أوضح أحد الوزراء، الذي يتعامل مع القضايا الأمنية: “لقد كنت على اتصال مع جميع رؤساء الموساد، والشين بيت، وتنسيق أعمال الحكومة في المناطق طوال العقد الماضي” ووفقا لهذا الوزير، على الرغم من أن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت تحدث ضد تحويل الأموال القطرية إلى غزة، إلا أن الأموال استمرت بعد توقف قصير من الجانب القطري ردا على بينيت.

‏وبعد ذلك، بعد أن بدأ الوضع في غزة بالتدهور، عُقد اجتماع في القدس، بحسب الوزير، بين ممثلي قطر وإسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة في يوليو/تموز 2021 "أخبرتنا فيه إسرائيل أنها تريد منا الاستمرار في برنامج الدعم الإنساني بقيمة 100 دولار شهرياً لكل أسرة من الأسر الأشد فقراً في غزة”.

‏وقدمت إسرائيل قائمة بأسماء سكان غزة لتلقي الدفعة؛ وتمت إعادة عملية تزويد القطاع بالأموال على الفور، وقامت الأمم المتحدة بتوزيعها.

‏كما سلط الوزير الضوء على حقيقة أن 16 ألف إسرائيلي حضروا مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكان هناك تعاون متزايد بين بلدينا، في حين وافق المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك ألون أوشبيز على “رفع مستوى التعاون”، بما في ذلك مناقشة “الحدود البحرية مع لبنان”.

‏اللقاءات التي عقدتها في الدوحة كانت نادرة ورائعة ويعرف العديد من الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات إسرائيل جيدًا، وربما أفضل من الدبلوماسيين الغربيين، وهو ما كان مفاجئًا.

‏لا تزال هناك علامات استفهام كثيرة: إذا كانوا متفائلين إلى هذا الحد بشأن إنشاء شرق أوسط جديد ومطبع مع كل الدول المعتدلة، فلماذا يسمحون لقناة الجزيرة، قناتهم الإخبارية الرسمية، بنشر الأكاذيب بشأن إسرائيل واليهود بينما يتجاهلون أحداث السابع من أكتوبر الرهيبة؟ مذبحة حماس؟

‏وهناك أيضًا مسألة كيفية تأثير الأموال القطرية على الجامعات الأمريكية، حيث تختلف المشكلة الحقيقية تمامًا عما يعتقده معظم كارهي قطر باعتبار ما يحدث عملية تأثير منظمة على الأكاديميين الأمريكيين الذين يقضون سنوات عديدة في قطر، وبالتالي سيقومون بتدريس دراسات الشرق الأوسط من منظور ذي تركيز إسلامي للغاية، مما يجعلها معادية لإسرائيل في العادة.

‏جلبت المدينة التعليمية في الدوحة النفوذ الغربي إلى التعليم العالي في الدولة الخليجية ومع ذلك، يمكنني أن أجد العديد من العيوب والسلوكيات الإشكالية للأردنيين والمصريين، الذين لا يشكلون دول جوار مثالية والذين يحرضون ضد اليهود والإسرائيليين يوميًا.

‏يقدم المسؤولون في الدوحة وجهة نظر تتوافق فيها تصرفات قطر، سواء كوسيط أو مقدم مساعدات إنسانية أو مضيفة لشخصيات مثيرة للجدل، مع هدف أوسع يتمثل في تعزيز السلام والاستقرار، وتتحدى الروايات المشتركة والمفاهيم الخاطئة بشأن دورها في سياسة الشرق الاوسط.

‏مساعدة غزة واستضافة حماس: ليست فكرتنا



‏شدد جميع المسؤولين القطريين على أن المساعدات الإنسانية والدعم المالي لغزة، والتي عادة ما يتم تفسيرها بشكل خاطئ، كانت في الواقع إجراءات تم اتخاذها بناء على طلب الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية واستهدفت هذه المساعدات على وجه التحديد الأسر الأكثر فقرًا في القطاع، حيث قامت قطر بتحويل الأموال بدقة إلى المستفيدين المدرجين في قائمة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.

‏كما تم الكشف عن استضافة قادة حماس في الدوحة، وهي قضية خلافية، كقرار استراتيجي تم اتخاذه أيضًا بناءً على طلب الولايات المتحدة.

‏ووفقاً لهؤلاء المسؤولين، كانت هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الحوار والرقابة بدلاً من دعم أيديولوجيات الجماعة أو أفعالها، ولكن إذا أرادت قطر أن تقبل إسرائيل والجالية اليهودية ذلك، فعليهم أيضًا أن يقفوا إلى جانب إسرائيل علنًا، ولا يمكنهم الادعاء علناً بأن إسرائيل تمارس إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني عندما يعلمون أن هذا غير صحيح، ولا تستطيع الجزيرة أن تبث الأكاذيب عن إسرائيل والشعب اليهودي دون أن تخضع للمساءلة.

‏إضافة إلى ذلك، يحتاج الجمهور القطري، وكذلك الإسرائيلي، إلى معرفة المزيد عن الطرف الآخر، وإلا فإننا سنكون جميعا جاهلين وغير متعلمين عما يحدث في الشرق الأوسط.

‏نحن نعيش في منطقة معقدة وحساسة ولذلك، يتعين علينا أن نحكم على جيراننا وفقا لتعقيد الوضع دون المخاطرة بأمننا، ولكن علينا أيضا أن نفهم أن الأمور ليست سوداء أو بيضاء وسنواصل السعي إلى الحوار والتعرف على جيراننا، حتى يتمكن قراؤنا من اتخاذ قراراتهم بناءً على المعلومات والحقائق بدلاً من الآراء والاتجاهات الشعبوية.

جورزاليم بوست