تعديلات تكتيكية تربك واشنطن: الحوثي يمهّد لهجمات المتوسط

شنّت قوات صنعاء مؤخراً هجوماً واسع النطاق على السفن العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر، حيث تمكنت من محاصرة عدة سفن لساعات..

وجاء ذلك بالتزامن مع تجديد قائد حركة “أنصار الله”، السيد عبد الملك الحوثي، في خطابه الأسبوعي، تحذيره للشركات الملاحية من مغبّة إبحار سفنها نحو موانئ الكيان الإسرائيلي عبر البحر الأبيض المتوسط، ملمحاً إلى اقتراب تنفيذ المرحلة الرابعة من العمليات ضد الملاحة الإسرائيلية، والتي تشمل البحر المتوسط.

ووفقاً لمصدر عسكري في صنعاء، فإن هذه الهجمات تُعدّ الأقسى، وجاءت في إطار محاولة تحييد البوارج والمدمرات الأمريكية، حيث تم تعطيل دفاعات جوية لمدمرات عسكرية متطورة ليلة الأربعاء – الخميس.

وذكر اللواء خالد غراب، خبير في الشؤون العسكرية، أن المدمّرة الأمريكية “يو إس إس ميسون” تعرضت للحصار لمدة خمس ساعات، موضحاً أن الاشتباك العسكري كشف نقاط ضعف المدمرات الأمريكية أمام التكتيك العسكري اليمني.

واعترفت القيادة المركزية الأمريكية في بيان بتعرض “ميسون” لهجوم، حيث تمكنت المدمّرة من اعتراض صاروخ باليستي، وأكدت تعرض قواتها لهجمات واسعة، بما في ذلك اشتباكها مع أربع طائرات مسيّرة تم تدميرها.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، استهداف “ميسون” بصاروخ باليستي محققاً إصابة دقيقة، وذلك بعد أيام من انسحاب المدمّرة “يو إس إس كارني” من البحر الأحمر.

وقد كثفت قوات صنعاء البحرية هجماتها على السفن العسكرية الغربية مؤخراً، مجبرةً عدداً من البوارج والمدمرات الأمريكية والبريطانية والأوروبية على الانسحاب من البحر الأحمر وخليج عدن.

وتشير مصادر عسكرية في صنعاء إلى استخدام استراتيجية الهجوم المركّز بواسطة طائرات مسيّرة منخفضة الكلفة، مما أدى إلى إفراغ مخزون الذخائر لدى السفن المستهدفة وتعطيل دورها وفقاً لصحيفة الاخبار اللبنانية.

وأضافت المصادر أن التكتيك العسكري الجديد يعتمد على صواريخ بحرية متطورة، مما يمكن قوات صنعاء من معرفة التوقيع المغناطيسي لكل سفينة عسكرية معادية وتحديد موقعها.

في إطار تصعيد جديد ضد الكيان الإسرائيلي، أكد الحوثي أن عملياتهم ستستهدف السفن التجارية الإسرائيلية أو المتجهة نحو الموانئ المحتلة، مشدداً على الطابع الإنساني لهذه العمليات ومطالبة الشركات الملاحية بتجنب نقل البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية.

وختم الحوثي بالإعلان عن تنفيذ قواته البحرية سبع عمليات عسكرية خلال الأسبوع الجاري، مستخدمة 13 صاروخاً باليستياً ومجنحاً في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، لافتاً إلى أن مجمل العمليات الهجومية ضد السفن الأمريكية تجاوزت 100 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة.