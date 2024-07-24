المقاومة العراقية تستهدف موقعاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش 

أعلنت المقاومة العراقية اليوم أنها استهدفت موقعاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش “إيلات” جنوب فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في فلسطين، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمنا اليوم هدفاً حيوياً في شمال أم الرشراش “إيلات” المحتلة بواسطة الطيران المسير”، مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت الأحد الماضي موقعاً للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير.