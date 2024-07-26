قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا: لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا في بيان مشترك، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإلى "حماية المدنيين، وزيادة تدفّق المساعدات إلى مختلف أنحاء قطاع غزة باستمرار، لمعالجة الوضع الإنساني".

وأكد قادة الدول الثلاث في بيانهم، أن "المعاناة الإنسانية في غزة غير مقبولة ولا يمكن أن تستمر"، معلنين تأييدهم اتفاق وقف إطلاق النار الشامل الذي أيّده مجلس الأمن الدولي.

ودعا البيان المشترك "إسرائيل" إلى الاستجابة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وإلى العمل على "حل الدولتين".

ويتجاهل الاحتلال كلّ الدعوات والمناشدات الدولية، مواصلاً حرب الإبادة الجماعية ضدّ قطاع غزة لليوم الـ294 على التوالي، مستهدفاً المنازل والأحياء السكنية في مناطق مختلفة، حيث يرتقي مزيد من الشهداء.

وآخر هذه الدعوات أتت أمس الخميس، على لسان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي اعتبر أنّ الوضع في غزة "كارثة" لم يشهد مثلها في أي ساحة قتال منذ توليه منصبه .

وفي مؤتمر صحافي، شدّد غوتيريش على أنّ "الحملة العسكرية في غزة ذات طبيعة فوضوية"، بحيث يُطلب إلى السكان الذهاب من الشمال إلى الجنوب، ومن ثم "يهاجَمون في مراكز لجوئهم".

وأضاف، في إشارة إلى صعوبة الوضع الإنساني، أنّ "مستوى المعونات لا يتناسب بتاتاً مع الاحتياجات".

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في أحدث تقاريرها، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39175 شهيداً و90403 جرحى منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.