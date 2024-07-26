لأسباب أمنية… إخلاء مطار بازل مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية

أخلي اليوم مطار بازل مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية لأسباب أمنية.

وقالت إدارة المطار السويسري الفرنسي في بيان اليوم وفقاً لوكالة فرانس برس: “لأسباب أمنية أخلي المطار، وهو مغلق الآن، وسنوافيكم بمعلومات وافية أكثر في وقت لاحق”.

وكانت شركة سكك الحديد الفرنسية “إس إن سي إف” تعرضت في وقت سابق اليوم لهجوم ضخم واسع النطاق، يهدف إلى شل شبكة القطارات السريعة، وذلك قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.

