بايدن ينقل صلاحياته بشأن أوكرانيا لوزيري الخزانة والخارجية

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن نقل صلاحياته المنصوص عليها في القانون لدعم أوكرانيا، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمصادرة الأصول الروسية السيادية، إلى وزيري الخزانة والخارجية.

في 20 أبريل الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون “الريبو”، كجزء من حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا.

يمنح هذا القانون إدارة بايدن سلطة الاستيلاء على مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأمريكية، بهدف تحويلها إلى صندوقين لإعادة إعمار أوكرانيا: صندوق التعويضات وصندوق دعم أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته الولايات المتحدة.

وفي بيان نشره البيت الأبيض، قال بايدن: “أفوض إلى وزيرة الخزانة المهام والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب الأقسام 104 (a) (1) و104 (a) (2) (a) من قانون استعادة الرخاء الاقتصادي والفرص للأوكرانيين”.

وأضاف: “أفوض وزير الخارجية بالتشاور مع وزيرة الخزانة في المهام والصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب الأقسام 104 (g)، و104 (i)، و105 (c)، و105 (e)، و105 (g) من القانون الاقتصادي والفرص للأوكرانيين، خصوصًا فيما يتعلق بمصادرة الأصول السيادية الروسية لنقلها إلى أوكرانيا”.

في 21 مايو الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع حوالي نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية، التي تبلغ نحو 325 مليار دولار.

وقد أكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية تعد بمثابة سرقة وانتهاك للقانون الدولي.

سبوتنيك عربي