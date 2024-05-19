من المسؤول عن نقل الأسلحة الإيرانية لسورية ولبنان؟

كشف تقرير استخباراتي للعدو الإسرائيلي، عن الوحدات العسكرية والفصائل المسؤولة عن نقل الأسلحة الإيرانية إلى “حزب الله” اللبناني، مروراً بالعراق وسورية.

وقال التقرير، إن محور نقل الأسلحة من إيران إلى “حزب الله” يعتمد على شخصيات وفصائل عراقية.

وحسب التقرير، فإن الجهة المسؤولة عن نقل الأسلحة هي “الوحدة 700″، وهي وحدة الإمداد واللوجستيات في “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري” الإيراني.

وأشارت إلى أن شخصاً يدعى علي محمد هو المسؤول عن مخازن الوحدة في إيران.

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية أن الفصائل التي تساعد بنقل الأسلحة من إيران عبر الأراضي العراقية هي “الحيدريون” الموالية لطهران.

وقالت إن قوات الحيدريون مسؤولة عن نقل الأسلحة في الأراض العراقية، ومهمتها تسهيل عبور الشاحنات المحملة بالأسلحة عبر المنافذ الحدودية بين العراق وسورية.

ويتراوح عدد عناصر “حيدريون” بين ألف و1500 عنصر، ويمتلكون سلاحاً خفيفاً وثقيلاً، ومركبات عسكرية مدرعة، حسب الشبكة.

وبعد وصول الشحنات إلى سورية يتم التعاون مع “الوحدة 18700” والوحدة “4400” التابعتين لإيران و”حزب الله”.

وكالات