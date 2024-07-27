القاهرة تدرس سحب سفيرها من تل أبيب

27-07-2024

القاهرة تدرس سحب سفيرها من تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر هددت بتخفيض علاقاتها مع إسرائيل وسحب سفيرها من تل أبيب بسبب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية القريبة من الحدود المصرية.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية تقريرًا من صحيفة “وول ستريت جورنال”، ذكرت فيه أن مصر تدرس خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب العمليات العسكرية في رفح، ومن بين الخيارات المطروحة إعادة السفير المصري من تل أبيب.

وأشار مصدر مصري في التقرير إلى أنه “حتى الآن، لا توجد خطط لتعليق العلاقات مع إسرائيل أو إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، ولكن طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فلن ترسل مصر أي شاحنات إلى القطاع”.

في الوقت ذاته، أعلنت مصر هذا الأسبوع عن انضمامها ودعمها للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي، ردًا على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في رفح.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن “إسرائيل تسبب أضرارًا مباشرة للمدنيين في غزة وتدمّر العديد من البنى التحتية”.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تطالب بإصدار أوامر تقييدية جديدة ضد إسرائيل.

وسيا اليوم

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...