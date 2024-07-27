القاهرة تدرس سحب سفيرها من تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر هددت بتخفيض علاقاتها مع إسرائيل وسحب سفيرها من تل أبيب بسبب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية القريبة من الحدود المصرية.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية تقريرًا من صحيفة “وول ستريت جورنال”، ذكرت فيه أن مصر تدرس خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب العمليات العسكرية في رفح، ومن بين الخيارات المطروحة إعادة السفير المصري من تل أبيب.

وأشار مصدر مصري في التقرير إلى أنه “حتى الآن، لا توجد خطط لتعليق العلاقات مع إسرائيل أو إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، ولكن طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فلن ترسل مصر أي شاحنات إلى القطاع”.

في الوقت ذاته، أعلنت مصر هذا الأسبوع عن انضمامها ودعمها للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي، ردًا على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في رفح.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن “إسرائيل تسبب أضرارًا مباشرة للمدنيين في غزة وتدمّر العديد من البنى التحتية”.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تطالب بإصدار أوامر تقييدية جديدة ضد إسرائيل.

وسيا اليوم