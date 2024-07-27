27-07-2024
المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في نقطة الجرداح وموقع مسكفعام
استهدفت المقاومة اللبنانية صباح اليوم العدو الإسرائيلي في نقطة الجرداح وتجهيزاته التجسسية في موقع مسكفعام، محققة إصابات مؤكدة فيهما.
وقالت المقاومة في بيانين منفصلين: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلو المقاومة نقطة الجرداح بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة، كما استهدفوا التجهيزات التجسسية للعدو في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابة مباشرة”.
وكانت المقاومة اللبنانية نفذت أمس تسع عمليات نوعية ضد مواقع انتشار قوات وجنود العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة.
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