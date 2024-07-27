مقتل جندي وإصابة آخر خلال اشتباكات مع مسلحين في الشطر الهندي من كشمير

قتل جندي هندي وأصيب آخر خلال اشتباكات بالأسلحة النارية في الشطر الهندي من كشمير.

ونقلت وكالة شينخوا عن الجيش الهندي قوله في بيان: “تم رصد حركة لمسلحين بالقرب من قطاع ماشيل في منطقة كوابوارا الحدودية شمال غرب مدينة سريناغار، وجرى تبادل كثيف لإطلاق النار بينهم وبين القوات الحكومية، ما أسفر عن مقتل جندي هندي وإصابة آخر دون تحديد عدد الإصابات في صفوف المسلحين.

وأضاف البيان: إنه تمت مصادرة أسلحة وذخائر حربية ومخازن كانت بحوزة المسلحين.