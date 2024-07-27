ترامب يهدد بمحو إيران إذا اغتالته !

هاجم المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب الخميس، إيران، مشيرًا إلى أنه إذا نجحت طهران في اغتياله، فيجب على قادة الولايات المتحدة أن يسعوا إلى تدمير إيران بالكامل.

وكتب ترامب في منشور على شبكة “تروث سوشال”: “إذا اغتالوا الرئيس ترامب، وهو احتمال دائم، آمل أن تسعى الولايات المتحدة إلى محو إيران عن وجه الأرض”.

وأضاف: “إذا لم يحدث ذلك، فإن قادة الولايات المتحدة سيُعتبرون جبناء ويفتقرون للشجاعة”، وفقًا لما نقلته “فرانس24”.

وقد أرفق ترامب تعليقه بفيديو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تحدث أمام الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء عن مخطط إيراني مزعوم يستهدف ترامب.

في السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام أمريكية الأسبوع الماضي عن تعزيز جهاز الخدمة السرية لإجراءات حماية ترامب بعد اكتشاف “تهديدات” مرتبطة بخطة إيرانية محتملة لاغتياله.

وشددت التقارير على أنه لا علاقة بين هذه الخطة وأي محاولة اغتيال تعرض لها ترامب مؤخرًا وأضافت شبكة “سي إن إن” أن السلطات الأمريكية تلقت معلومات حول خطة إيرانية تستهدف الرئيس السابق، مما دفع إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حوله.

من جانبها، نفت إيران تلك المزاعم وأكدت أنها “لا أساس لها من الصحة”، مشددة على عدم وجود أي تخطيط لقتل ترامب، الذي يسعى للترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

سبوتنيك