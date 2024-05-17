محاولة انقـلاب جديدة في تركيا !

17-05-2024

محاولة انقـلاب جديدة في تركيا !

وعد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، باتخاذ إجراءات ضد الموظفين في المؤسسات الحكومية المشتبه في تورطهم في أنشطة تهدف للنيل من أمن الدولة.

وفي بيان نُشر على موقع “إكس”، أكد الوزير أنه سيتم التصدي لأي هياكل تستهدف الحكومة والسياسيين وتقديمها للعدالة.

وأضاف أنه سيتم ملاحقة جميع من يتعاون مع المنظمات الإرهابية، مع انتظار تقارير المفتشين حول التورط في الجرائم.

وأشارت صحيفة “حريت” التركية إلى بدء التحقيق في مزاعم حول محاولة انقلاب محتملة، مما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات بتهمة تأسيس منظمة غير قانونية للتآمر ضد النظام الدستوري.


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