تواصل العدوان الإسرائيلي على سكان غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم، جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلاً في محيط مدرسة القادسية بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة ثمانية آخرين بينهم أطفال ونساء، كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل عدة في حي البرازيل وسط المدينة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة منازل في محيط مسجد الشيخ زكريا في حي الدرج وسط مدينة غزة، والمناطق الشرقية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، وخان يونس، ومخيمي جباليا والبريج جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي في قطاع غزة إلى 35456 شهيداً و79476 جريحاً.