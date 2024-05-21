من هو علي باقري القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني الجديد؟

عين مجلس الوزراء الإيراني أمس الاثنين نائب وزير الخارجية علي باقري كني قائماً بأعمال وزير الخارجية، بعد وفاة الوزير حسين أمير عبداللهيان في حادث تحطم المروحية التي كانت تقله مع الرئيس إبراهيم رئيسي.

كما تم تعيين عباس عراقجي، علي أبو الحسني، وسيد رسول مهاجر كمستشارين لوزير الخارجية. يُذكر أن باقري كني كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية الراحل للشؤون السياسية، وكان كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي.

كما شغل سابقاً منصب نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من عام 2007 إلى 2013، وترأس الحملة الرئاسية لسعيد جليلي في الانتخابات الرئاسية عام 2013.

وهو نجل محمد باقر باقري، العضو السابق في مجلس الخبراء، وابن شقيق محمد رضا مهدوي كني. وعمل كمفاوض رئيسي في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لإتمام صفقة إطلاق سراح سجناء أميركيين وفقاً لموقع الغد.

كان الرئيس رئيسي مسافراً إلى محافظة أذربيجان الشرقية برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومالك رحمتي حاكم المقاطعة، ومحمد علي الهاشم إمام محافظة تبريز، وفقاً لتقارير محلية.

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية منطقة الحادث بأنها قرب مدينة جلفا، الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.