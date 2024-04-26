هل قلصت إيران وجودها العسكري في سوريا بعد الضربات الأخيرة؟

نفى مصدر مطلع صحة التقارير المتداولة في وسائل الإعلام الدولية والعربية حول إخلاء القوات الإيرانية لمنطقة جنوب سوريا وتقليص عدد العناصر فيها.

وأوضح المصدر أنه لا توجد قوات إيرانية في سوريا أساسًا، وإنما هناك مستشارون عسكريون موجودون بموجب اتفاق قانوني مع السلطات السورية.

وكانت وكالة “فرانس برس” قد ذكرت نقلاً عن مصدر مقرّب من حزب الله أن “القوات الإيرانية أخلت منطقة جنوب سوريا وانسحبت من مواقعها في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة” خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ولكن المصدر أكد أن هذه التقارير غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الوجود الإيراني في سوريا يقتصر على المستشارين العسكريين الذين يعملون وفق اتفاقات رسمية مع الحكومة السورية.

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