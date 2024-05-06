هل هناك مؤامرة لإبقاء السوريين في لبنان؟

أكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إيفو فرايسن، أنه “لا توجد مؤامرة دولية تهدف إلى إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، وليس هناك أي أجندة خفية في هذا الموضوع.”

تأتي تصريحاته في ظل اتهامات من المعارضة بأن الحكومة اللبنانية قبلت “رشوة” من الاتحاد الأوروبي بعد أن قدمت المفوضية الأوروبية مليار دولار للبنان، وهو مبلغ تعتبره المعارضة بمثابة “ثمن” لإبقاء اللاجئين السوريين في البلاد.

بدوره، طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إلى جلسة عامة للبرلمان لمناقشة قضية اللاجئين، بهدف “وقف الاستغلال السياسي الرخيص” لهذه القضية.

وخلال مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، أعلن إيفو فرايسن أن المفوضية ستطالب خلال مؤتمر في بروكسل في 27 مايو (أيار) الجاري بـ”زيادة الدعم” للاجئين سواء داخل سوريا أو في البلدان المجاورة. وأكد أن الحل لأزمة اللاجئين يجب أن يكون داخل سوريا، مشيرًا إلى أنه “إذا كانت سوريا والمجتمع الدولي يرغبان في عودة المزيد من اللاجئين إلى ديارهم، فيجب توفير ظروف أفضل للعودة.

وهذه مسؤولية تقع على عاتق السلطات السورية.”

كما دعا فرايسن المجتمع اللبناني إلى الامتناع عن توجيه اللوم بشكل جماعي وظالم إلى اللاجئين السوريين، وحث على حمايتهم من أي استهداف غير مبرر أو اتهامات بجرائم لم يرتكبوها.