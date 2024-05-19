رفع دعوى ضد علاء الأصفري و بشار برهوم بسبب تصريحات إعلامية

ذكرت مصادر خاصة في القصر العدلي أن مجموعة من المواطنين السوريين رفعت دعوى قضائية ضد السيد علاء الأصفري والسيد بشار برهوم.

وأفادت المصادر بأن الدعوى جاءت بعد ظهور علاء الأصفري على قناة “سكاي نيوز” في حوار مع محلل سياسي “إسرائيلي” منذ عدة أسابيع، وبعد ظهور بشار برهوم على قناة “المشهد” حيث هاجم الوجود الإيراني في سورية وأبدى استعداده للتعاون مع “إسرائيل” لقصف المواقع الإيرانية في البلاد.

وأضافت المصادر أن المجموعة التي رفعت الدعوى تتألف من صحفيين وناشطين سوريين معروفين، وأن الدعوى تم رفعها في العاصمة دمشق.

جدير بالذكر أن وزارة الإعلام السورية أصدرت في 20 نيسان 2024 قراراً بتعليق عمل شركة آفاق للخدمات الإعلامية بشكل مؤقت، بسبب مخالفتها لقواعد العمل الإعلامي وترخيصها، حيث جاء القرار في إطار التحقيقات حول قيام الشركة بتسهيل ظهور علاء الأصفري في برنامج مباشر على قناة سكاي نيوز بحضور محلل سياسي من “الكيان الصهيوني”.



صاحبة الجلالة