صدمة الأسعار في سوق الثوم تتواصل: ارتفاع جنوني يجعل خيار الشراء بالحبة 

ماذا يحدث في سوق الثوم في سورية؟ سؤال كل سوري اليوم يبحث عن المونة، حيث ارتفع سعر كيلو الثوم الكسواني البلدي إلى 40 ألف ليرة أخضر، وهناك نوع ثاني ب35 ألف ليرة، وسعر الكيلو ارتفع منذ بداية الأسبوع الماضي إلى اليوم أكثر من 10 آلاف ليرة والمتهم التجار يتم جمعه وتخزينه من أجل التصدير .

في سوق الثوم اليوم هناك الثوم البلدي، والثوم بذرة صينية، والثوم الحموي، والثوم من حينة من جبل الشيخ، وهناك من يخلط جديلة الثوم ويشكلها ويغش المستهلك يبيعه الثوم على أنه كسواني بالسعر الأعلى.

في أسواق الهال على ما يبدو أن الثوم اليابس الصيني ترفض التجار بيع الكيلو أقل من 100 ألف ليرة، وتم تثبيت السعر على هذا الحد، والثوم الأخضر ينافس اليابس ويرفض الانخفاض عن هذا السعر علما أن سعر الكيلو العام الماضي كان في مثل هذا الوقت ب5 آلاف ليرة، أي ارتفع في الحد الأدنى 6 أضعاف عن العام الماضي .

المواطن السوري الذي يعتبر الثوم خطه المناعي الأولى ومنظم الضغط الطبيعي تخلى عن عاداته في المونة، واقتصرت على ربع الكمية التي كان يخزنها، والكثير من العائلات فضلت الشراء بالحبة عند الطلب كون الأسعار الموجودة اليوم غير منطقة وجنونية.

ومن الثوم إلى الخضار التي ثبتت أسعارها على الحد الأعلى كيلو البطاطا ثابت على 10 الاف ليرة بالرغم من عز موسم قلع العروة الربيعية وجميع التكهنات عن انخفاض أسعارها لم تصدق الوعود.

والبندورة أيضا الكيلو بين 7و8 الاف ليرة، والخيار أيضا بين 6 و8 الاف ليرة ،والكوسا الكيلو ب7500 ليرة، والباذنجان المحاشي الكيلو ب12 ألف ليرة، والبصل اليابس السلموني ب13 الف ليرة، والبصل الفريك ب 4 الاف ليرة، والفول ب6الاف ليرة، والبازيلاء الحب ب 20 ألف ليرة .

أسعار الحشائش هي الأخرى ترفض الانخفاض واستقر سعر ربطة البقدونس على 1000 ليرة، والخسة 4000 ليرة، وربطة النعنع 1200 ليرة، وربطة الزعتر 1000 ليرة، وربطة البلقة ب 1000 ليرة.

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