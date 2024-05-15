الأرصاد تحذر من الفروقات الحرارة بين الليل والنهار

تنبأت خدمة الأرصاد الجوية في تقريرها اليومي يوم الأربعاء بفروقات حرارية بين الليل والنهار، خاصة في المناطق الجبلية.

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا تدريجيا، مع بقاء قليل أقل من متوسطاتها المعتادة لهذا الوقت من العام.

من المتوقع أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا بشكل عام، مع احتمال ضعيف لزخات مطر خفيفة عشوائية في بعض مناطق الساحل، وتوقعات برياح مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وفقاً للمديرية العامة للأرصاد الجوية.

في الليل، يُتوقع أن يكون الطقس باردًا عمومًا في معظم المناطق وشديد البرودة في المناطق الجبلية، مع تحذيرات من تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في بعض المناطق مثل القلمون وأجزاء من المنطقة الوسطى.

تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/س، خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى. أما حالة البحر فتكون خفيفة إلى متوسطة، مع ارتفاع موجات متوسط.