البيت الأبيض يعلن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بسوريا

أعلن البيت الأبيض تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بسوريا لعام إضافي، مما يعني استمرار الإجراءات الطارئة التي تفرضها الولايات المتحدة على سوريا.

صدر البيان عن البيت الأبيض يوم الأربعاء، مؤكداً توقيع الرئيس جو بايدن على قرار تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بسوريا لمدة عام آخر.

كان التمديد السابق لحالة الطوارئ قد صدر في مايو 2023، بعد أيام قليلة من إعلان جامعة الدول العربية عن عودة دمشق إلى مقعدها بعد 12 عامًا من تعليق عضويتها.

وجاء قرار التمديد الحالي بعد مرور عام على التمديد السابق.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أعلنت حالة الطوارئ المتعلقة بسوريا لأول مرة في عام 2004، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها سنويًا.

ترافقت هذه الحالة الطارئة مع مجموعة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على دمشق منذ عام 1980.

تمتلك الولايات المتحدة وجودًا عسكريًا في سوريا من خلال عدة قواعد غير شرعية في مناطق شرقي سوريا، بما في ذلك قاعدة حقل غاز كونيكو، وقاعدة الشدادي، وقاعدة خراب الجير، إلى جانب قاعدة التنف في جنوب شرقي سوريا.

تجري القوات الأمريكية في هذه القواعد تدريبات عسكرية مشتركة مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وتدخل باستمرار تعزيزات عسكرية ولوجستية لهذه القواعد.

يعكس قرار تمديد حالة الطوارئ استمرار سياسة العقوبات والضغط على النظام السوري من قبل الإدارة الأمريكية، في وقت تستمر فيه القوات الأمريكية في توطيد وجودها العسكري في المنطقة بالتعاون مع شركائها المحليين.

وكالات