تحديث جديد لـ "Facebook" يثير رعب المستخدمين.. وخبير تقني يوضح!

تناقلت بعض الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبراً مفاده أن التطبيق أصدر تحديثاً جديداً يمكن من خلاله اختراق خصوصية كل مستخدميه عبر نشر صور خاصة لهم من الأستديو الموجود في هواتفهم المحمولة.

واشتكى العديد من المستخدمين عبر منشورات لهم من هذه الميزة الجديدة والتي تتيح لـ "Facebook" بانتهاك خصوصيتهم، على حد وصفهم، من خلال مشاركة الصور والفيديوهات الموجودة في الاستديو الخاص بهواتفهم المحمولة.

وبحسب صفحة الدعم الخاصة بالـ "Facebook" فإن هذه الميزة لا تتوفر للجميع حتى الآن، وعند تفعيل الميزة، سينشئ التطبيق اقتراحات بالصور ومقاطع الفيديو من ألبوم الكاميرا بالهاتف لمشاركتها على "Facebook"، لكن دون نشرها من تلقاء نفسه.

من جهته، أوضح الخبير التقني سامر أبو راشد ان هذا التحديث عبارة عن اقتراح وتذكير فقط بوجود صور وفيديوهات جديدة لدى المستخدم قد يرغب في نشرها عبر حسابه الشخصي.

وبيّن أبو راشد، أن بعض الصفحات تعمّدت نشر الخوف والتهويل حول هذه الميزة من أجل الحصول على بعض التفاعل، مؤكداً أن شركة "Meta" لا يمكنها انتهاك خصوصيات مستخدميها ونشرها للعلن دون موافقة أصحابها، ولديها الآلاف من الموظفين للمحافظة على خصوصية المستخدمين بشكل تام.

كما أشار أبو راشد أن هذه الميزة متواجدة قديماً في كل من "Google" و "Snap Chat"، ولم ترد أي أنباء عن انتهاك خصوصية مستخدميهم أو نشر صورهم دون إذنهم.

شام اف ام