مصر تهدد إسرائيل بإلغاء اتفاقيات كامب ديفيد

ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن مصر هددت إسرائيل، بشكل صريح، بإمكانية إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد للسلام إذا لم تنسحب إسرائيل من منطقة رفح المتاخمة للحدود المصرية.

ووفقًا للصحيفة، قدم مسؤولون مصريون مطالباتهم إلى ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، خلال زيارتهم للقاهرة، مطالبين الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية والعودة إلى مفاوضات فعالة.

وإذا لم تتجاوب إسرائيل، فمن الممكن أن تتخذ مصر إجراءات مثل تجميد أو إنهاء اتفاقيات كامب ديفيد للسلام.

أشارت الصحيفة إلى استمرار التواصل بين المسؤولين الإسرائيليين والمصريين لفهم جدية المطالب المصرية، خاصة بعد التصاعد الإعلامي في مصر بشأن هذا الأمر.

وأكدت “معاريف” أن مصر أوضحت للولايات المتحدة أن هذا التهديد يأتي في إطار استراتيجية للضغط على إسرائيل، مما يعني أن الاتفاقات لا تزال سارية ولن تتأثر بشكل كبير.

وأوضحت الصحيفة أن مصر طلبت من سائقي شاحنات المساعدات، للمرة الأولى منذ بداية الحرب في غزة في أكتوبر الماضي، تجنب منطقة معبر رفح بسبب تشديد الإجراءات الأمنية، مما يعكس تخوفها من تصعيد الوضع الأمني.

من جانبها، نقلت قناة “إكسترا نيوز” المصرية عن مصدر مصري رفيع قوله إن الجهود المصرية أسهمت في تقدم مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا التزام مصر بحماية أمنها القومي خلال عملية التفاوض.



RT



