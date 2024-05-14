شركة OpenAI تطلق نموذجا مجانيا «للذكاء الصناعي»

14-05-2024

شركة OpenAI تطلق نموذجا مجانيا «للذكاء الصناعي»

أعلنت شركة OpenAI أنها ستطلق نسخة مجانية جديدة من روبوت الدردشة القائم على الذكاء الصناعي ChatGPT تسمى GPT-4o يمكنها التعامل مع الصوت والنصوص ومقاطع الفيديو.

وأوضحت كبيرة مسؤولي التكنولوجيا في OpenAI، ميرا موراتي، أن، نموذج GPT-4o الجديد سيتم تقديمه مجانًا لأنه أكثر كفاءة من النماذج السابقة للشركة.

وأظهرت الشركة قدرات المساعد الصوتي الجديدة خلال أحد العروض، حيث تمكن المساعد الصوتي ChatGPT من قراءة قصة قبل النوم بأصوات ونغمات مختلفة.

وبحسب وكالة رويترز، أضافت موراتي، أن مستخدمي خدمات GPT-4o المدفوعة سيكون لديهم حدود سعة أكبر من مستخدمي الشركة المجانيين.

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