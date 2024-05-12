رصد انفجار شمسي جديد!

رصدت الجمعية الفلكية السورية انفجارًا شمسيًا قويًا، يعتبر رابع أقوى توهج شمسي في الدورة 25 من حيث ذروة تدفق الأشعة السينية.

هذا التوهج الشمسي وقع في البقعة الشمسية AR 3664 في الربع الجنوبي الغربي من الشمس، وكانت ذروته في الساعة 6:54 بالتوقيت العالمي، وأدى إلى تعتيم قوي على أمواج الراديو على مستوى R3 في عدة مناطق حول العالم، إضافة إلى إطلاق سحابة من الكتلة الإكليلية وانبعاث راديوي من النوع الثاني.

وأشار رئيس الجمعية، د. محمد العصري، إلى تأثير هذا التوهج على خدمات الإنترنت في بعض الدول، مشيرًا إلى احتمالية استمرار التأثير حتى اليوم السبت.

وأوضح أن البقعة الشمسية AR 3664 تصنف حاليًا عاصفة كارينغتون، ما يشير إلى أنها قد تكون لها تأثيرات كبيرة على الأرض.

بالنسبة للتأثيرات المحتملة، قال العصري إنه في حال تكرار التوهجات بشكل مقابل للأرض، فإنه قد يحدث انقطاع كامل للتيار الكهربائي وخسائر مالية وبشرية كبيرة، مشيرًا إلى عدم قدرة البشرية على التدخل في هذا الأمر.

وكانت الجمعية قد رصدت الاثنين الماضي توهجًا شمسيًا آخر بشدة X 4.52 في البقعة الشمسية AR 3663، مما يعد الأول من نوعه في سوريا.



أثر برس