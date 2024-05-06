سماع دوي ضربات مدفعية إسرائيلية استهدفت مناطق في ريف درعا

أعلنت مصادر من الجيش السوري المتمركزة في تل الحارة بدرعا، جنوب سورية، في وقت مبكر من صباح الاثنين، عن سماع قصف مدفعي من الجانب الإسرائيلي وليس هجمات جوية.

واستهدف القصف المدفعي مناطق قريبة من مواقعهم، ولم يتم تحديد المواقع أو الأهداف التي تم قصفها بشكل دقيق.

وقالت المصادر إن الهجمات المدفعية تحدث بشكل متكرر، وعادةً تستهدف مناطق مفتوحة عندما يتم إطلاق قذيفة من الحدود السورية الجنوبية، أو عندما تشتبه إسرائيل بوجود تحركات غير عادية.

وذكرت وسائل إعلام أن القصف المدفعي الإسرائيلي طال مناطق محيطة بتل الجابية وتل الجموع في ريف درعا الغربي.

حتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء هذا القصف، سواء من الجانب السوري أو الإسرائيلي.

وقالت قناة “14” الإسرائيلية إن القصف المدفعي جاء كرد فعل على إطلاق صواريخ من داخل سورية باتجاه جنوب الجولان المحتل.



RT