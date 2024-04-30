أسعار الثوم ترتفع بسبب احتكار تجار سوق الهال

سجلت الاسواق ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق في أسعار الثوم، إذ وصل سعر الكيلو الواحد إلى17 ألف ليرة لنوع الأميركي و22 ألفاً للكسواني، فيما سجل البلدي 24 ألفاً لأنه مطلوب بشكل أكثر من غيره، باعتباره الأفضل لمؤونة الشتاء.

وبمقارنة الأسعار الحالية للثوم مع أسعار العام الماضي، يلاحظ أنها زادت بمعدل أكثر من 8 أضعاف ثمنه، وذلك بالتزامن مع بدء الموسم الحالي، فمنذ بداية الموسم طرح كيلو الثوم في الأسواق بـ12 ألفاً ومن ثم انخفض سعره إلى الـ 9 آلاف ليعاود الارتفاع مجدداً إلى 24 ألفاً. بينما سجل في نيسان 2023 بداية الموسم 2000 ليرة للكيلو، ومع نهاية الشهر ارتفع السعر إلى 6 آلاف، ليصل بعدها إلى 8 آلاف ليرة في أيار.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نديم علوش أن أسعار الثوم لهذا العام مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، وأن سعره سوف يزداد ولن ينخفض بسبب احتكار التجار وتخزينهم لهذه المادة في برادات لحين ارتفاع الأسعار، لكنهم كمديرية يراقبون حركتهم وينظمون الضبوط اللازمة في حال وجود حالات احتكار أو عدم وجود فواتير نظامية، فتصادر كامل المادة وتطرح في صالات السورية أو تباع وتدخل عوائدها في خزينة الدولة. منوهاً بأن الثوم البلدي لم يطرح في السوق حتى الآن، لأن موعد قلعه لم يحِن، وأنه الأفضل للتخزين كمؤونة للشتاء.

صحيفة تشرين