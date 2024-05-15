رفع رسوم التشغيل للمقاهي والفنادق بنسبة ٤٠ %

أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الشؤون المالية في محافظة دمشق محمد أمين زيدان أن الأسعار الجديدة لرسوم الخدمات المقدمة شهرياً لشاغلي المحال والفعاليات التجارية جاءت نتيجة ارتفاع أسعار المستلزمات ولتغطية التكاليف الكبيرة الحاصلة حالياً، علماً أنها قيمة خدمات تقدمها المحافظة بالتالي من المفترض أن تحصّل مستحقاتها.

وذكر زيدان أن الارتفاع لم يكن كبيراً ومنها لفندق خمس نجوم كان رسمه 80 ألفاً أصبح 100 ألف ليرة، وبعض المحال بقيت كما هي ولم يزد عليها، أما بالنسبة للمشافي الخاصة، والملاهي الليلة والنوادي رفعت رسوم التشغيل عليها.

وبيّن زيدان أن بعض المقاهي كانت الرسوم 15 ألف ليرة لتصبح 25 ألف ليرة، ورسوم نوادي الخمس نجوم الليلية إلى 50 ألف ليرة، موضحاً أن نسبة الزيادة تراوحت بين 20 و40 بالمئة.

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