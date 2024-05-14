السورية للتجارة مستمرة باستجرار المحاصيل من المزارعين مباشرةً

بينت مدير فرع دمشق للمؤسسة السورية للتجارة رنا جلول، أن فرع المؤسسة مستمر باستجرار المحاصيل والمواسم الصيفية من الخضار والفواكه بشكل أسبوعي من الفلاحين مباشرة، وبمعدل 30-40 طناً أسبوعياً بغية طرحها في الصالات بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشارت إلى أن المؤسسة تدرس حالياً استجرار مادة الثوم من المزارعين مع حلول الموسم وزيادة الإنتاج، بهدف توفيرها بأسعار مناسبة مع انتهاء الموسم.

في السياق، حدد فرع المؤسسة السورية للتجارة بدمشق أسعار اللحوم بأنواعها من العجل والغنم والفروج المباعة ضمن الصالات.

وبلغ سعر كيلو لحم العجل بعضمه 90 ألف ليرة سورية، والمفرومة 140ألف ليرة، والشقف 160ألف ليرة، والخروف كيلو الهبرة غنم 170ألف ليرة، و لحم غنم بعضمه 152 ألف ليرة، والمسوفة غنم 110 آلاف ليرة، كما بلغ سعر كيلو الفروج الكامل 38 ألف ليرة، والشرحات 60 ألف ليرة والدبوس 37 ألف ليرة.

وأوضحت مدير فرع دمشق للمؤسسة السورية للتجارة رنا جلول، لصحيفة الثورة، أن الأسعار المحددة ضمن نشرات المؤسسة هي أقل من السوق ومن نشرة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك بهدف التدخل الإيجابي لدور المؤسسة في استقرار أسعار اللحوم الحمراء وكذلك الفروج، لافتة إلى أن نسبة انخفاض أسعار اللحوم في المؤسسة عن السوق تصل إلى 10% تقريباً.

