سلاح الجو الروسي يدمر قاعدتين للمسلحين في سوريا

أعلن اللواء يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية تمكنت من تدمير قاعدتين للمسلحين في محافظة حمص.

وقال بوبوف خلال مؤتمر صحفي إن هذه القواعد كانت تستخدم من قبل مجموعات مسلحة خرجت من منطقة التنف، وكانت تختبئ في مناطق وعرة ضمن سلسلة جبال العمور.

وأضاف بوبوف أن منطقة التنف تشهد يوميًا تسع خروقات جوية، حيث رصدت تحركات عدة طائرات، بما في ذلك مقاتلتين من طراز “إف 15″، وزوج من مقاتلات “تايفون”، وزوج من الطائرات الهجومية من طراز “إيه 10 ثاندربولت”، إضافة إلى طائرة استطلاع ومراقبة إلكترونية من طراز “إم سي 12 دبليو”.

وفي الوقت نفسه، ذكر مراسل “سبوتنيك” أن مسلحي تنظيم “داعش” شنوا هجومًا واسعًا في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة على عدد من المواقع التابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في بادية السخنة، في ريف حمص الشرقي.

وأوضح المراسل أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الرديفة للجيش السوري وعناصر “داعش”، حيث هاجم التنظيم عدة نقاط عسكرية في بادية السخنة شمال منطقة الـ55 كم التي تحيط بالقاعدة الأمريكية غير الشرعية في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية العراقية.