أسباب توقف معامل السكر عن الإنتاج

أفاد مدير عام مؤسسة السكر، المهندس عبد الحميد جنيد، بأن كميات بذور القطن اللازمة لتشغيل معمل الزيت في شركة سكر حمص منخفضة جداً بسبب تراجع زراعة القطن في البلاد، واستيراد مادة الميلاس الضرورية لتصنيع الخميرة في حمص.

وأوضح جنيد أن توقف شركة سكر تل سلحب عن الإنتاج وعدم توفر كميات الشوندر، إضافة إلى استيراد مادة الميلاس اللازمة لتصنيع الكحول الطبي في شركة حمص، أدى إلى توقف معمل التكرير في الشركة بسبب نقص المادة الأولية.

وأشار جنيد إلى أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة مثل الفيول والكهرباء بشكل كبير يزيد من تكلفة الإنتاج، وكذلك ارتفاع رسم الإنفاق الاستهلاكي على مادة الكحول، والذي يصل إلى نسبة 20%.

وأضاف أن بيع مادة الخميرة المنتجة في معمل خميرة حمص بأسعار إدارية تقل عن التكلفة، يتطلب من وزارة المالية تغطية الفرق بين سعر البيع والتكلفة.

وأكد جنيد أنه سيتم الإعلان عن تأمين مادة زيت عباد الشمس الخام وبذور عباد الشمس الزيتية في حال عدم توفر بذور القطن، كما سيتم الإعلان عن التشغيل للغير في حال انخفاض كميات بذور القطن الموردة، والعمل على تأمين مادة السكر الأحمر (الخامي) لضمان استمرار عمل شركة سكر حمص على مدار العام.

وختم جنيد بالإشارة إلى أن العمل جارٍ على إعادة تأهيل شركة سكر تل سلحب من خلال أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية، لتكون جاهزة لاستقبال دورة التصنيع خلال عام 2025 بدلاً من عام 2026.

تشرين

