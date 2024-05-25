إصابة 5 أشخاص في اشتباكات بين قسد والأهالي بريف دير الزور

اندلعت اشتباكات في بلدة “درنج” بريف دير الزور الشرقي، بين سكان البلدة و”قوات سوريا الديمقراطية- قسد”، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وفقًا لمصادر محلية، بدأت الاشتباكات عندما قام مجهولون بإطلاق النار على عنصر من “قسد” في البلدة، مما أدى إلى إصابته، وردت عليه “قوات قسد” بإطلاق النار عشوائيًا، مما أسفر عن وفاة 3 شبان من البلدة.

وبعد وفاة الشبان، اندلعت اشتباكات بين سكان البلدة و”قوات قسد”، مما أسفر عن إصابات بين الطرفين، وتم أيضًا إحراق سيارة تابعة لـ”قسد”، وتم نقل مقرات “قسد” داخل البلدة حسب أثر برس.

وفي سياق متصل، قام مقاتلو العشائر بالهجوم على حاجز لـ”قسد” في بلدة “الحريجية” بريف الشمال، بالإضافة إلى استهداف سيارة من نوع “شاص” تابعة لـ”قسد” بالقرب من حقل “الجفرة” النفطي.

وفي مدينة البصيرة شرقي دير الزور، فرضت “قسد” حظرًا للتجول ونفذت حملة مداهمات، بعد حملة اعتقالات في بلدة ذيبان بالريف الشرقي، حيث تم اعتقال عدد من أفراد عائلة “البلوز”.

وفي الميادين، سقطت قذيفة هاون أطلقت من مناطق تحت سيطرة “قسد”، وصادفت طريق النادي الرياضي، ولم تسفر الحادثة عن إصابات بشرية.

يعارض معظم سكان دير الزور سيطرة “قسد” على المنطقة، وقد قاموا بتشكيل مجموعات عسكرية تستهدف تحركات “قسد” منذ أغسطس 2023، وتمتلك “قسد” السيطرة على أجزاء من شرق سوريا بدعم من القوات الأمريكية، وذلك بعد هزيمة تنظيم “داعش” في تلك المناطق في عام 2019.