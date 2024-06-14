اشتباكات بريف حلب بين فصائل مسلحة وإحدى العشائر

شهدت قرية ليلوة بريف حلب الشرقي اندلاع اشتباكات عنيفة بين عشيرة الدمالخة وفصيل “فرقة الحمزة” التابع لأحد الفصائل المسلحة، وذلك بعد اقتحام مسلحي الفرقة للقرية واعتدائهم على السكان.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الاشتباكات العنيفة التي وقعت يوم الاثنين الماضي استدعت تدخل قوات الشرطة العسكرية التابعة لما يسمى “الجيش الوطني السوري” المعارض لفض النزاع. خلال هذا التدخل، قُتل أحد عناصر الشرطة العسكرية أثناء محاولته إنهاء الاشتباكات بين الأهالي وفصيل “فرقة الحمزة”، المعروف اختصاراً بـ”الحمزات”.

وأفادت مصادر محلية أن الاشتباكات بدأت بعد اعتداء أفراد من “فرقة الحمزة” على راعي أغنام بالضرب، ما أدى إلى تدخل أقاربه الذين هاجموا مواقع الفرقة.

تطورت الأمور إلى مواجهات عنيفة، وتبادل إطلاق النار أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخرين. وأفادت المصادر أيضًا بأن عناصر “فرقة الحمزة” قاموا باقتحام منازل مدنيين خلال الاشتباكات.

توجه سكان القرية إلى تطويق مقرات “فرقة الحمزة” داخل القرية، مما دفع أفراد الفرقة إلى الرد بإطلاق نار كثيف. واستدعى ذلك تدخل قوات الشرطة العسكرية لفض النزاع، مما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين من عشيرة الدمالخة.





روسيا