الرئاسة تعلن إصابة السيدة الأولى بمرض ابيضاض الدم “لوكيميا”

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، الثلاثاء، إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض اللوكيميا، المعروف أيضاً بابيضاض الدم.

وجاء في بيان الرئاسة: “بعد ظهور أعراض وعلامات سريرية، وخضوعها لسلسلة من الفحوصات الطبية، تم تشخيص السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا)”.

وأضاف البيان أن “السيدة الأولى ستبدأ بروتوكولاً علاجياً متخصصاً يتطلب العزل وتحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، مما سيجعلها تبتعد عن العمل المباشر والمشاركة في الفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج”.

يُذكر أن أسماء الأسد أعلنت في أغسطس 2018 عن إصابتها بورم خبيث في الثدي، الذي تم اكتشافه في مراحله المبكرة، وخضعت للعلاج في أحد المشافي العسكرية في دمشق.

وفي أغسطس 2019، أعلنت تعافيها الكامل من السرطان، قائلة: “رحلتي انتهت… الحمد لله خلصت، انتصرت على السرطان بالكامل”.